مع نهاية العام الحالي، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أنه ترك عادة كان يمارسها لمدة 25 عاما، لأسباب صحية.
وعلى حسابه في "تويتر"، قال المستشار تركي آل الشيخ: "في عام 2021 تعلمت الكثير، وأصبحت في الأربعين من عمري … وبعد 25 عاما من التدخين ، أقلعت عن التدخين لأسباب صحية … وهذا العام جعلني أقرر لبقية حياتي أن أمارس هواياتي وأعيش لنفسي ولعائلتي والتركيز على ما يعكس شخصيتي وهواياتي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركي آل الشيخ يعلن ترك عادة بعد 25 عاما ويكشف مخططاته للسنوات... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.