أعلن مسعود خواست خدائي، مدير مطار آبادان الدولي، عن إطلاق خط رحلات جوية مباشرة بين دولة الكويت ومدينة آبادان الواقعة بجنوب غرب إيران.
وأوضح خدائي في تصريح أمس السبت، بأنه تم إطلاق الخط الجوي آبادان الكويت، ذهابا وإيابا، بواقع مرة واحدة في الأسبوع، وتحديدا كل يوم ثلاثاء، عبر الخطوط الجوية الإيرانية، الناقل الرسمي للبلاد.
واعتبر أن الرحلة الجوية بين آبادان والكويت، ستمهد لإطلاق رحلات أخرى من المدينة الإيرانية إلى كل من دبي واسطنبول ووجهات أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق خط جوي مباشر جديد بين إيران والكويت وقريبا مع الإمارات واسطنبول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.