تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ظهر اليوم الأحد، عن دخول متحور “أوميكرون” إلى القطاع، وذلك بعد تسجيل إصابة مؤكدة لحالة مقيمة داخل القطاع.

وأكد نائب مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة مجدي ضهير في مؤتمرٍ صحفي، أنّ “القطاع مقبل على أيّام عصيبة ودخول عنيف للموجة الرابعة من فيروس كورونا، لا سيما وأنّ قدرة متحوّر أوميكرون على الانتشار الهائل سيحدث إصابات هائلة في الأيّام القليلة القادمة في القطاع”.

وأوضح ضهير أن اكتشاف هذه الإصابة يؤكد أن سلالة “أوميكرون” منتشرة وموجودة في المجتمع، متوقعا أن تكون الموجة الرابعة عنيفة بعد دخول السلالة الجديدة.

وأضاف ” قدرة متحور أوميكرون على الانتشار الهائل سيحدث إصابات هائلة ويجب أن نسارع بتعظيم جهوزيتنا لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس (كورونا)، وتكاثف كل الجهود حتى نخرج من هذه الموجة الجديدة لكورونا بأقل الخسائر”.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، أنه سيتم تطعيم الطلاب في صفوف السادس والسابع والثامن وحتى الثانوية العامة، في المدارس.

وأكدت الوزارة خلال مؤتمر صحفي أنها بدأت بإجراءات الوقاية بالتعاون مع الصحة منذ بدء الجائحة، لافتة إلى أنها كانت على تنسيق مستمر مع الصحة، حيث تم اعادة بروتوكول صحي لذلك.

وقالت الوزارة: “تم تطعيم الطلبة في المرحلة الثانوية بنسبة معينة، ونسعى لزيادتها”، مضيفة: “نوجه دعوة لجميع أوليات الأمور بأن يوجهوا أبناءهم لتلقي التطعيم، للمحافظة على سلامة العملية التعليمية”.