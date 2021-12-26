رئيس وزراء الكويت يرفع تشكيل الحكومة الجديد إلى أمير البلاد الأسبوع الجاري

أفادت صحيفة “القبس” الكويتية، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء الكويتي المكلف صباح الخالد الصباح، سيقوم برفع تشكيل حكومته إلى أمير البلاد خلال الأسبوع الجاري.
وحسب تصريحات حكومية نقلتها الصحيفة، سيقوم الخالد بوصفه رئيس مجلس الوزراء المكلف برفع أسماء حكومته الجديدة إلى القيادة السياسية الأسبوع الجاري.
وأكدت المصادر أن رئيس الوزراء سوف يرفع أسماء حكومته كي تستطيع حضور جلسة مجلس الأمة الكويتي في الـ 4 من يناير المقبل.
وعن طبيعة التعديل الذي تم في الحكومة أكدت المصادر، أن 8 وزارات شملها التغيير، وهي الداخلية، والمالية، والتجارة، والكهرباء، والعدل، والتعليم العالي، والإسكان، والبلدية.
وكان الشيخ صباح الخالد الصباح قدم استقالة حكومته في الـ8 من نوفمبر الجاري، عقب خلاف مع البرلمان على بعض الأمور.
وفي الـ14 من الشهر نفسه، صدر مرسوم أميري بقبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.
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