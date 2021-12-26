سوريا.. رفع نسبة توزيع مازوت التدفئة في المحافظات

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، اليوم الأحد، عن رفع نسبة توزيع مازوت التدفئة في المحافظات، مؤكدة استمرار عمليات التعبئة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك: "في إطار خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للقيام بدورها في إيصال مازوت التدفئة للمواطنين ولضمان وصول مستحقات الجميع بالمادة، قامت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات بالإشراف والمتابعة لعمليات توزيع مازوت التدفئة حيث تم رفع نسبة التوزيع"، وبلغت في المحافظات حتى تاريخه على الشكل التالي:

دمشق 81%

ريف دمشق 75%

حمص79%

حلب 55%

حماة75%

ريف اللاذقية98%

مدينة اللاذقية73.68%

طرطوس85%

السويداء 98%

دير الزور58.1%

درعا90%

القنيطرة99.5%

وأكدت الوزارة أنها تتابع عمليات التوزيع حتى تبلغ النسبة 100% مشيرة إلى أنه بإمكان أي شخص لم يحصل على مستحقاته التواصل مع الوزارة عبر الصفحات الرسمية لها أو عبر المديريات في المحافظات كي يتم تأمين المادة له.