رئيس الصومال يعلق سلطات رئيس الوزراء ويعفي قائد القوات البحرية من منصبه

علق الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد يوم الإثنين عمل رئيس الوزراء محمد حسين روبل حتى انتهاء التحقيقات في الفساد ضده.
وصرح مكتب الرئيس في بيان: “قرّر الرئيس تعليق رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ووضع حد لصلاحياته منذ أن بات ضالعا في الفساد”، متهما روبلي بالتدخل في تحقيق حول قضية تتعلق بمصادرة أراض.
كما أوقف قائد القوات البحرية من منصبه أثناء إجراء تحقيقات في الفساد ضده.
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