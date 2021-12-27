البرهان يلتقي دقلو وحمدوك لبحث الأزمة السياسية بالسودان

عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اجتماعا، مساء أمس بالخرطوم، مع نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبد الله حمدوك.
ناقش الاجتماع الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، ومعوقات تشكيل الحكومة، فضلا عن الاستقالة التي كان يعتزم رئيس الوزراء تقديمها الأسبوع الماضي، وسبل معالجة الأسباب التي دفعته للتلويح بتقديم هذه الاستقالة.
ولم يتم الكشف رسميا عن النتائج التي خرج بها الاجتماع.
وكانت مصادر سودانية قالت، في وقت سابق، إن رئيس الوزراء طلب من طاقم مكتبه الاستعداد لإجراء عمليات التسليم والتسلم في إشارة إلى نيته الاستقالة ومغادرة موقعه.
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