السعودية وموريتانيا تبحثان سبل التعاون العسكري

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، فياض بن حامد الرويلي، أمس الأحد، قائد المكتب الثاني بالأركان العامة للجيوش الموريتانية، حمادي اعل ولد مولود، والوفد المرافق له.

وجرى بحث علاقات التعاون العسكري بين البلدين وسبل تعزيزها، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء رئيس هيئة استخبارات وأمن القوات المسلحة السعودي، اللواء الطيار الركن حسام الدامر، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.