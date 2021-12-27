وزير الخارجية الإيراني: توصلنا في المحادثات النووية في فيينا إلى وثيقة جديدة...

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن هناك "وثيقة مشتركة ومقبولة" في مفاوضات فيينا حول ملفي العقوبات والتعهدات النووية تحت اسم "وثائق 1 ديسمبر و15 ديسمبر" .

إيران: توصلنا في المحادثات النووية في فيينا إلى وثيقة جديدة ومشتركةمصدر مقرب من فريق إيران بمحادثات فيينا: سندخل في مضمون الاتفاق بالجولة الجديدة

وأضاف أمير عبد اللهيان في تصريحات اليوم الاثنين، "وضعنا وثيقة 20 يونيو جانبا وتوصلنا إلى وثيقة جديدة مشتركة وسنبدأ اليوم التفاوض حول هذه الوثيقة كما نبحث موضوعي التضامين وكيفية التحقق من رفع العقوبات".

وأشار إلى أن "كل هذه المناقشات تأتي كي نصل إلى نقطة نتمكن من بيع النفط بسهولة ودون أي قيود، ونحصل على أموال أموال النفط في الحسابات المصرفية الإيرانية، وأن نتمكن من التمتع بجميع الفوائد الاقتصادية التي ينص عليها الاتفاق النووي".

وتابع الوزير الإيراني: "نعمل حاليا على تحديد موعد التفاوض مع السعودية ونعمل على تحضيرات الجولة الجديدة من المفاوضات معها".