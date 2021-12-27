قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن هناك "وثيقة مشتركة ومقبولة" في مفاوضات فيينا حول ملفي العقوبات والتعهدات النووية تحت اسم "وثائق 1 ديسمبر و15 ديسمبر" .
إيران: توصلنا في المحادثات النووية في فيينا إلى وثيقة جديدة ومشتركةمصدر مقرب من فريق إيران بمحادثات فيينا: سندخل في مضمون الاتفاق بالجولة الجديدة
وأضاف أمير عبد اللهيان في تصريحات اليوم الاثنين، "وضعنا وثيقة 20 يونيو جانبا وتوصلنا إلى وثيقة جديدة مشتركة وسنبدأ اليوم التفاوض حول هذه الوثيقة كما نبحث موضوعي التضامين وكيفية التحقق من رفع العقوبات".
وأشار إلى أن "كل هذه المناقشات تأتي كي نصل إلى نقطة نتمكن من بيع النفط بسهولة ودون أي قيود، ونحصل على أموال أموال النفط في الحسابات المصرفية الإيرانية، وأن نتمكن من التمتع بجميع الفوائد الاقتصادية التي ينص عليها الاتفاق النووي".
وتابع الوزير الإيراني: "نعمل حاليا على تحديد موعد التفاوض مع السعودية ونعمل على تحضيرات الجولة الجديدة من المفاوضات معها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية الإيراني: توصلنا في المحادثات النووية في فيينا إلى وثيقة جديدة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.