نائب وزير الإعلام الصومالي: تعليق الرئيس لسلطات روبلي انقلاب غير مباشر

قال نائب وزير الإعلام الصومالي، عبد الرحمن يوسف عمر، اليوم الإثنين، إن قرار الرئيس محمد عبد الله محمد تعليق سلطات رئيس الوزراء، محمد حسين روبلي “انقلاب غير مباشر”.

وأضاف أن انتشار قوات الأمن حول مكتب رئيس الوزراء لن يمنعه من أداء مهامه.

وقال عمر، عبر منشور على موقع فيسبوك: “ما جري هذا الصباح هو انقلاب غير مباشر لكنه لن ينتصر”.

وعلق الرئيس الصومالي، اليوم، عمل روبلي حتى انتهاء التحقيقات في اتهامات بالفساد ضده.

وغالبا ما تدور خلافات بين الرئيس ورئيس وزرائه في الصومال، واتهم روبلي الأحد الرئيس بتقويض العملية الانتخابية، بعدما أعلن سحب تكليف رئيس الحكومة تنظيم الانتخابات التي أثار إرجاؤها أزمة مؤسساتية خطيرة.

وانتهت ولاية الرئيس الصومالي الذي يتولى الحكم منذ 2017، في الثامن من فبراير من دون أن يتمكن من الاتفاق مع القادة الإقليميين على تنظيم انتخابات في الصومال التي تتبنى نظاما انتخابيا معقدا وغير مباشر.