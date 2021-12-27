سلطنة عمان تشترط تلقي الموظفين جرعتين من لقاح كورونا لدخول مقار عملهم

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي، أن السلطنة لن تسمح للموظفين في القطاعين العام والخاص بدخول مقار عملهم بدون شهادة تفيد تلقيهم جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد في السلطنة.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية لسلطنة عمان، قد أفادت يوم أمس الأحد، أن السلطنة تشترط تلقي جرعتين على الأقل من اللقاحات المعتمدة المضادة لكوفيد-19 لغير العمانيين من عمر 18 عاما فأعلى لدخول السلطنة.

وذكرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا أنه تقرر عدم السماح بدخول السلطنة إلا لمن يبرز شهادة سلبية لمرض كوفيد-19 عند القدوم، على أن يكون الفحص قد أجري خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول.

وأكدت اللجنة أنها ألغت العمل بقرار سابق لتعليق دخول السلطنة من الدول التي انتشر فيها المتحور أوميكرون وهي جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق.

وتشهد سلطنة عُمان وقطر والبحرين زيادة في عدد الإصابات، وإن كانت أقل حدة.