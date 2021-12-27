الهلال الأحمر الفلسطيني تحيي الذكرى الـ 53 لتأسيسها

أقامت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني احتفالاً بمناسبة الـ 53 لتأسيسها في مقرها العام الكائن في مدينة البيرة.

قال الدكتور يونس الخطيب، رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ” نحتفي اليوم بالذكرى الـ 53 لتأسيس الجمعية، مشيدًا بدور أحد مؤسسيها الراحل الدكتور فتحي عرفات، وعبر تضحيات شهدائها خلال مسيرتها الإنسانية”.

وأكد جاهزية الجمعية لمواجهة أي تحديات، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وتعرضه الدائم للممارسات العدوانية الإسرائيلية المخالفة لاتفاقية جنيف، والقانون الدولي الإنساني، وفي ظل استمرار هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية.

وأثنى الخطيب على جهود طواقم ومتطوعي طواقم الإسعاف في المناطق الفلسطينية التي تواجه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وهجمات المستوطنين.

وتضمن الحفل إطلاق المغناة “أوبريت الهلال”، الذي شارك بغنائه الفنان محمد عساف، والفنانة ميرال عياد، والفنان هيثم الشوملي.

وتخلل الحفل تكريم لمتطوعي الجمعية تقديراً لجهودهم المبذولة في خدمة الإنسانية، وفقرات فنية قدمتها الفنانة ميرال عياد، وعرض تراث لفرقة الاستقلال للدبكة الشعبية.