لبنان يحدد 15 مايو موعدًا للانتخابات النيابية

ذكرت وزارة الداخلية اللبنانية، في بيان، أن لبنان حدد يوم 15 مايو 2022 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية.

وأضاف البيان، اليوم الإثنين، أن المغتربين سيدلون بأصواتهم إما يوم السادس أو الثامن من مايو حسب البلد الذي يقيمون فيه.

وكان البرلمان اللبناني قد صوت في أكتوبر على إجراء انتخابات مبكرة يوم 27 مارس، لكن الرئيس ميشال عون قال إنه لن يقبل هذا التاريخ المبكر.

ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة في الانتخابات مع انتشار الغضب على نطاق واسع في لبنان بسبب الانهيار الاقتصادي الذي أفقد العملة أكثر من 90 % من قيمتها منذ 2019 وتفاقم أوضاع الفقر بدرجة كبيرة.