وزير الداخلية اللبناني يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة

أعلن وزير الداخلية والبلديات في لبنان، بسام مولوي، توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو/أيار المقبل.

وقال مولوي في تصريح على حسابه في موقع "تويتر": "وقعت مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وفقا للمواعيد التالية:

- اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، يوم الأحد الواقع فيه ١٥-٥-٢٠٢٢.

- اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية، يوم الخميس الواقع فيه ١٢-٥-٢٠٢٢.

- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يومي الجمعة الواقع فيه ٦-٥-٢٠٢٢ أو الأحد الواقع فيه ٨-٥-٢٠٢٢، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الإقتراع".