وزير الداخلية اللبناني يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة

أعلن وزير الداخلية والبلديات في لبنان، بسام مولوي، توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو/أيار المقبل.
وقال مولوي في تصريح على حسابه في موقع "تويتر": "وقعت مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وفقا للمواعيد التالية:
- اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، يوم الأحد الواقع فيه ١٥-٥-٢٠٢٢.
- اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية، يوم الخميس الواقع فيه ١٢-٥-٢٠٢٢.
- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يومي الجمعة الواقع فيه ٦-٥-٢٠٢٢ أو الأحد الواقع فيه ٨-٥-٢٠٢٢، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الإقتراع".
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