السعودية تسجل ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا

تشهد السعودية ارتفاعا ملحوظا مستمرا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، حيث بلغ هذا المؤشر اليوم الاثنين 524 إصابة جديدة بالفيروس في المملكة. ورصدت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، تعافي 142 حالة، ووفاة واحدة. ووفقا لإحصاء الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 553,319 حالة، وبلغت الحالات الحرجة 40 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 541,010 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8872 حالة وفاة.

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