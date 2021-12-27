الأمم المتحدة تأمل بأن يفي أعضاء مجلس النواب الليبي بمسؤوليتهم الوطنية

أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عن أملها بأن يفي أعضاء مجلس النواب الليبي في اجتماعهم المرتقب اليوم الإثنين، بـ"مسؤوليتهم الوطنية".
وقالت ويليامز في تغريدة عبر "تويتر": "تتجه اليوم عيون 2.8 مليون ناخبة وناخب في ليبيا صوب مجلس النواب.. كلنا أمل أن يفي نواب الشعب بمسؤوليتهم الوطنية لمعالجة طلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بخصوص التشريعات الانتخابية والطعون القضائية بشكل عاجل، للدفع بالعملية الانتخابية للأمام، متمنين لهم التوفيق في هذه المهمة".
وكانت ويليامز قد دعت غداة إعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى "احترام ودعم إرادة مليونين وثمانمائة ألف ليبي مسجلين للتصويت، والمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم"، مشددة على أنه "لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية".
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