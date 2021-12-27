الأمن الداخلى اللبنانى يحبط عملية تهريب 26 شخصا من سوريا إلى لبنان

أحبطت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى فى لبنان، عملية تهريب 26 شخصا من سوريا إلى لبنان.

وذكرت المديرية، في بيان صحفى اليوم الاثنين، إن شعبة المعلومات بالمديرية ألقت القبض على 26 شخصا من الجنسية السورية أثناء محاولة دخولهم بشكل غير مشروع للأراضي اللبنانية.

وأضافت: أن ذلك يأتي في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، وأن المقبوض عليهم تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويلهم للقضاء.

يذكر أن الرئيس اللبنانى ميشال عون، يوجه رسالة للبنانيين، فى الثامنة مساء اليوم الاثنين، يتناول فيها التطورات الراهنة والموقف منها.

وكان عون قد اعتذر عن الإدلاء بأي تصريحات صحفية عقب الخلوة التي جمعته بالبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في بكري، أمس الأول، قبل مشاركته في قداس عيد الميلاد المجيد.

وأكد عون عقب الخلوة أنه سيكون له حديث اليوم يتحدث فيه باستفاضة عن كل ما يدور في أذهان اللبنانيين من تساؤلات.

جدير بالذكر أن جلسات مجلس الوزراء معطلة منذ أكثر من 75 يومًا بسبب الخلافات بين القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة حول مسار التحقيقات في قضية انفجار ميناء بيروت البحري إذ يصر فريق سياسي على عدم المشاركة في جلسات المجلس دون ما يصفونه بتعديل المسار الحالي للتحقيقات.