رئيس وزراء العراق: عام 2021 سجل تراجعا فى عدد العمليات الإرهابية

أكد القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى، اليوم الاثنين، أن عام 2021 سجل تراجعا فى عدد العمليات الإرهابية فى بلاده، مشيرا إلى أن العام القادم سيكون عاما مكملا للقضاء على جميع بؤر الإرهاب فى عموم العراق.
وقال الكاظمى -خلال المؤتمر السنوي لقيادة العمليات المشتركة وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- إن الهدف الأساس أمام الأجهزة الأمنية هو حماية الحدود ومكافحة الإرهاب وحماية أمن البلاد والمواطنين، مشيدا بالإنجازات الأمنية التي حققتها الأجهزة الأمنية خلال العام الحالي، وقطع الطريق أمام كل محاولات الإرهابيين.
وأضاف الكاظمي أن العراق شهد تحديات من نوع آخر متمثلة في تحديات الوضع الاقتصادي، ومكافحة جائحة كورونا، ومكافحة المخدرات، فضلاً عن تحديات سياسية ساهمت في استنزاف طاقات الأجهزة الأمنية، مؤكدا ضرورة التعاون لمواجهة كافة التحديات.
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