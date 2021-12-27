الذهب يستقر أعلى 1800 دولار

الذهب يستقر أعلى 1800 دولارحافظت أسعار الذهب على مستواها فوق 1800 دولار للأوقية (الأونصة) منذ شهر على الرغم من الانخفاض الضئيل في عوائد سندات الخزانة الأمريكية الناتج عن صعود الدولار.

و سجل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1809.95 دولارا للأوقية.

أما بالنسبة للعقود الآجلة للذهب الأمريكي فقد سجلت 1811.40 دولارا.

و انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 22.76 دولارا للأوقية.

فيما هبط البلاتين 0.9 في المئة إلى 965.45 دولارا للأوقية.

كما ارتفع البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1960.38 دولارا للأوقية