فيصل المقداد: النظام التركي يحتل جزءا من أرضنا ويمارس التتريك وله مصلحة...

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن تركيا تحتل جزءا من الأرض السورية، وتمارس التتريك وإن لها مصلحة في تدمير بلاده.
وفي حوار مع قناتي "السورية" و"الإخبارية السورية" أن سوريا ستحرر سواء إدلب أو المناطق الشمالية على الحدود السورية التركية.
وقال إأن "النظام التركي يعرقل مسار أستانا واتفاق سوتشي رغم إيجابيتهما".
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