مجلس الوزراء البحرينى يدين إطلاق الحوثيين مقذوفات تجاه مدينتى نجران وجازان بالسعودية

أدان مجلس الوزراء البحريني، بشدة إطلاق الحوثيين مقذوفات تجاه مدينتي نجران وجازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أدى إلى وفاة إثنين من المدنيين في مدينة جازان وإصابة آخرين. وأعرب المجلس ،خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم /الإثنين/، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية " بنا "، عن أصدق التعازي لأسر وذوي الضحايا، والشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً دعم البحرين لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

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