انخفاض أسعار الغاز في أوروبا
تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، حيث انخفضت خلال تعاملات اليوم الاثنين دون مستوى 1100 دولار لكل ألف متر مكعب.
وحسب قناة (روسيا اليوم) تراجعت أسعار العقود الآجلة لشهر يناير المقبل في مركز TTF في هولندا إلى 1064 دولارا لكل ألف متر مكعب، وبلغت نسبة الانخفاض منذ بداية اليوم نحو 18%.
وكانت أسعار الغاز في القارة الأوروبية في 21 ديسمبر الجاري قد صعدت فوق مستوى 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، على خلفية الطقس البارد وانخفاض احتياطيات الغاز بشكل ملحوظ في مرافق التخزين الأوروبية.
وتشهد تداولات عقود الغاز في أوروبا منذ فترة تقلبات حادة بسبب عوامل المضاربة، ولا يعكس السعر الواقع الحقيقي لإمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
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