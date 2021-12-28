شاهد.. لحظة استهداف الغارات الإسرائيلية لمحيط مرفأ اللاذقية فجر اليوم

تناقلت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مقاطع فيديو للحظة استهداف غارات إسرائيلية عنيفة فجر اليوم الثلاثاء لمرفأ اللاذقية وتسببت بأضرار مادية كبيرة بالمرفأ والمناطق المجاورة.
وأفادت وكالة "سانا" نقلا عن مصدر عسكري أن الطيران الإسرائيلي "نفذ حوالي الساعة 3:21 من فجر اليوم عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية، مستهدفا ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية".
وأشار المصدر إلى أن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة، ولا يزال العمل مستمرا لإطفاء الحرائق وتدقيق نتائج العدوان".
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