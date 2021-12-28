الأردن.. إغلاق منفذ حدود الحقل المقابل لمركز حدود الدرة بهدف الصيانة

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق مركز حدود الدرة/العقبة بشكل مؤقت أمام الشاحنات والركاب ولمدة 45 يوما وإلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة الإقامة والحدود عملت على تحويل خط سير الشحن والمسافرين من خلال مركز حدود الدرة/العقبة الى مركز حدود المدورة ومركز حدود العمري، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة من قبل الجانب السعودي. ودعت المديرية المسافرين إلى ضرورة الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصادرة عنها والتقيد بقواعد الصحة والسلامة العامة.

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