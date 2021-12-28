الذهب يتراجع من أعلى مستوى في أسبوع
تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها خلال أسبوع واحد في تداول ضعيف اليوم الثلاثاء بعد أن أدى تقلص المخاوف بشأن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا وبيانات مبيعات التجزئة القوية في الولايات المتحدة إلى تعزيز الاستعداد للمخاطرة.
وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1809.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:57 بتوقيت جرينتش بعد وصوله لأعلى مستوياته منذ 17 ديسمبر يوم الاثنين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1810.90 دولارات، بحسب رويترز.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 22.99 دولارا للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 968.14 دولارا.
وانخفض البلاديوم 0.9 في المئة إلى 1952.05 دولارا للأوقية.
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