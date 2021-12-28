”سانا”: احتجاجات في مدينة الحسكة ضد الممارسات القمعية لمسلحي ”قسد”

خرج أهالي حي الزهور بجنوب مدينة الحسكة بمظاهرة احتجاجية ضد الممارسات القمعية لمسلحي قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ولا سيما إجبار الشبان على الانضمام للقتال في صفوفها.

وذكرت مصادر أهلية لوكالة "سانا" أن "أهالي حي الزهور في الحسكة خرجوا بمظاهرة احتجاجية ضد ميليشيا "قسد" وممارساتها الترهيبية بحقهم وإقدامها على ملاحقة الشبان لسوقهم إلى التجنيد القسري للقتال في صفوفها، إضافة إلى سرقة مسلحي الميليشيا للمشتقات النفطية كالغاز والمازوت، والمواد الغذائية الأساسية من أرز وسكر وقمح وبيعها لمنفعتهم الشخصية وحرمان الأهالي منها".

وأفادت وكالة "سانا" بأن "قوات سوريا الديمقراطية، تقوم ضمن المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية بدعم من الاحتلال الأمريكي بممارسات قمعية ترهيبية بحق سكان هذه المناطق، عبر الخطف والتجنيد الإجباري للزج بالشباب في جبهات القتال في إطار مخططاتها الانفصالية".