الشرطة العراقية تعلن مقتل 4 عناصر من داعش فى جبال حمرين بمحافظة...

أكدت خلية الإعلام الأمنى العراقي، مقتل 4 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، ضمن سلسلة جبال حمرين فى محافظة ديالى.

وذكر بيان للخلية - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء - أنه فى إطار استمرار قيام عمليات ديالى بواجباتها النوعية ولليوم الثالث على التوالي، تمكنت قوة من اللواء الآلى 34 فى الفرقة التاسعة وبعد الاشتباك مع عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى من قتل 4 إرهابيين أثناء البحث والتفتيش ضمن سلسلة جبال حمرين، مشيرة إلى أن العملية لا تزال مستمرة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن القوات الأمنية العراقية عثرت على 13 وكرًا لعصابات داعش الإرهابي في محافظة ديالى.

وأوضحت الخلية - في بيان، وفقًا للوكالة الوطنية العراقية - أنه بتخطيط وإشراف من قبل قيادة العمليات المشتركة العراقية، القطعات الأمنية التابعة لقيادة القوات البرية، ومن خلال قيادة عمليات ديالى في المحور الأول لقوات الجيش وأثناء تفتيش قاطع الخلاوية، تتمكن من العثور على نفق عبارة عن شق فيه مواد غذائية ودراجة هوائية ومخزنين "Ak".



وأضافت أن المحور الثاني الذي كان فيه القوات الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب، فقد تم العثور على عبوتين ناسفتين ودراجة مفخخة وسلاح "ففتي كال" وبرميل يحتوي على 5 بنادق كلاشنكوف وأحادية 12.7 ملم وقناصين ديمتروف و3-سلاح BKC و3 شريط BKC وبندقية M16 وأخرى Ak.