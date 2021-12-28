عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مُشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين، من ضمنهم طلبة مدارس يهودية دينية، اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا صلوات تلمودية في المنطقة الشرقية منها.
وقال شهود عيان، إن المستوطنين تلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم في الوقت الذي تولت فيه قوات الاحتلال حمايتهم وتأمينهم.
ويقتحم المستوطنون بشكل شبه يومي باحات المسجد الأقصى على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.
وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم.
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