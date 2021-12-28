الرئيس اللبنانى: نأمل فى أن تشهد السنة المقبلة بداية لتصحيح الوضع المؤلم...

عبر الرئيس اللبنانى ميشال عون عن أمله فى أن تشهد السنة المقبلة، بداية لتصحيح الوضع المؤلم الذى ساد خلال العامين الماضيين وانعكس سلبا على حياة المواطنين ومعيشتهم واستقرارهم الاجتماعى والصحي.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم وفودا من القيادات العسكرية والأجهزة الأمنية، والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمستشارين ولواء الحرس الجمهورى لتهنئته بمناسبة حلول عيدى الميلاد ورأس السنة الجديدة.

ولفت عون الى انه لا بد من مواجهة الأسباب التى أدت الى معاناة اللبنانيين من أزمات متعددة اقتصادية واجتماعية وصحية وتربوية، ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا بها على مر السنوات الماضية.

وشدد على وجوب وضع حد للاخطاء التى ارتكبت بحق الشعب اللبنانى والتى أشار اليها فى رسالته امس الى اللبنانيين، مؤكدا تصميمه على مواصلة النضال لتصحيح هذه الأخطاء على رغم العراقيل التى توضع فى الطريق والتعطيل المتعمد والممنهج للمؤسسات الدستورية والقضائية والإدارات.

وأشاد عون بالعمل الذى تقوم به المؤسسات العسكرية والأمنية التى يعمل ضباطها وأفرادها وعسكريوها فى ظروف اقتصادية ومالية صعبة، مشددا على أهمية المحافظة على استقرار لبنان وسلامة أراضيه واحباط أى محاولة للاساءة الى هذا الاستقرار، واعدا بذل كل جهد ممكن لتقديم الدعم اللازم لهم.

وركز عون على ضرورة عودة الإدارات الى عملها المنتظم وتوفير الأجواء الملائمة لتمكين الموظفين من القيام بعملهم من خلال التخفيف قدر الإمكان من حدة الازمة الاقتصادية التى يعيشون فيها، معتبرا ان ذلك يتحقق من خلال المؤسسات الدستورية التى يفترض ان تعمل بانتظام من دون أى تعطيل.