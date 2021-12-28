جدد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة وصف قوانين الانتخابات في بلاده بأنها "معيبة" داعيا إلى "الضغط لإقرار دستور حقيقي يعبر عن الليبيين وإجراء انتخابات نزيهة".
وفي كلمة خلال احتفالية "عودة الحياة للشباب" التي أقيمت في طرابلس، ذكّر الدبيبة بأنه قال إن "قوانين الانتخابات معيبة، في وقت كان الجميع لا يجرؤ على قول ذلك".
وأكد رئيس الحكومة الليبية أنه مستمر في منصبه "حتى إقرار دستور للبلاد، ومجيء سلطة منتخبة" يسلم لها مهام حكومته، قائلا إنه لم يسع إلى المناصب طوال مسيرته السياسية والاجتماعية.
وأضاف أنه عندما ترشح للانتخابات الرئاسية "لم أكن أبحث عن منصب أو مزايا".
وقال الدبيبة إن حكومة الوحدة الوطنية "تعرضت للتشويه" وأن "هناك حملة لتغييرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدبيبة يدعو لإقرار دستور ”يعبر عن الليبيين” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.