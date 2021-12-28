السعودية تسجل ارتفاعا جديدا بإصابات كورونا

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا بإصابات فيروس كورونا، بلغت 602 إصابة، بعد أن سجلت يوم أمس 524 إصابة.
وقالت وزارة الصحة السعودية، في تقريرها اليومي حول مستجدات الوباء، إنه تم تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة لـ602 إصابة جديدة و147 حالة تعافي وتسجيل حالة وفاة.
ووفقا لإحصاء الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 553921 حالة، وبلغت الحالات الحرجة 39 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 541157 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8873 حالة وفاة.
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