عون يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء البرلمان في 15 مايو

وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب.
وجاء في تغريدة نشرها موقع الرئاسة اللبنانية على "توتير": "وقع الرئيس عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب في ١٥ ايار/مايو للمقيمين وفي ١٢ ايار/مايو للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي ٦ و٨ ايار/مايو لغير المقيمين على الاراضي اللبنانية".
وكان وزير الداخلية والبلديات في لبنان، بسام مولوي، قدأ علن منذ يومين توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو/أيار المقبل.
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