رئيس الوزراء الصومالي يبحث مع الخارجية الأمريكية تطورات الأزمة

قال محمد إبراهيم معلمو، المتحدث باسم الحكومة الصومالية، إن رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، تحدث هاتفيا مع مسؤولة أمريكية كبيرة بشأن الوضع السياسي في البلاد.
وأضاف معلمو، في تغريدة له على تويتر، الأربعاء، أن رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا الليلة الماضية مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية مولي في، وبحثا الوضع السياسي في الصومال والأمن والانتخابات.
وأدى الخلاف القائم بين الرئيس المنتهية ولايته عبد الله فرماجو، ورئيس الوزراء، أحقية إدارة شؤون البلاد حتى يتم إجراء الانتخابات، أزمة سياسية كبيرة.
ويتنازع الطرفان على تبعية الجيش الصومالي، في ظل تمسك رئيس الوزراء بسلطاته بعدما قرر فرماجو تعليقها، وهو الإجراء الذي اعتبره روبلي “انتهاكا للدستور” ووصفه مسؤولون بأنه “انقلاب غير مباشر”.
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