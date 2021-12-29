ارتفاع أسعار النفط
أغلقت أسعار النفط مرتفعة، الليلة الماضية، فيما أنهى خام برنت الجلسة قرب 80 دولارا للبرميل على الرغم من الانتشار السريع لمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 34 سنتا، أو 0.4 في المائة، لتسجل عند التسوية 78.94 دولار للبرميل.
في حين زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 41 سنتا، أو 0.5 في المائة، لتغلق عند 75.98 دولار.
وجاء ارتفاع الأسعار بدعم من تعطلات في الإمدادات وتوقعات بهبوط آخر في مخزونات الخام الأمريكية.
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