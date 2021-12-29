أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، للقيادة السودانية، اليوم الأربعاء، دعم الجامعة لجهود السلام والوفاق في السودان.
وخلال اتصالين هاتفيين أجراهما أبو الغيط مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، هنأهما بعيد استقلال السودان وبحلول العام الجديد، مجددا التزام الجامعة بدعم جهود إنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق الوفاق الوطني في السودان تعزيزا للسلام والاستقرار في البلاد.
وأعرب أبو الغيط عن ثقته في قدرة وحكمة القيادات السودانية على علاج المشاغل والمشاكل المختلفة بما يحقق مصلحة السودان وشعبه.
وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن الأمين العام أكد خلال الاتصالين الهاتفيين متابعة الجامعة العربية الحثيثة للتطورات الراهنة في السودان، وحرصها الكامل على دعم الجهود الرامية لتحقيق التوافق الوطني فيما بين المكونات السياسية السودانية، وتشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، معربا عن تصميم الجامعة العربية على الاستمرار في التعاون والتنسيق مع كافة الأطراف السودانية لإنجاح المرحلة الانتقالية وصولا لعقد انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب السوداني.
وتابع المصدر أن البرهان وحمدوك ثمنا عاليا مواقف الجامعة العربية المناصرة للسودان، وأعربا عن حرص الخرطوم الكامل على تقوية جميع أشكال التعاون والتنسيق مع الجامعة العربية لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو الغيط يؤكد للبرهان وحمدوك دعم الجامعة العربية لجهود السلام والوفاق في... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.