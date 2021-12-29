أبو الغيط يؤكد للبرهان وحمدوك دعم الجامعة العربية لجهود السلام والوفاق في...

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، للقيادة السودانية، اليوم الأربعاء، دعم الجامعة لجهود السلام والوفاق في السودان.

وخلال اتصالين هاتفيين أجراهما أبو الغيط مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، هنأهما بعيد استقلال السودان وبحلول العام الجديد، مجددا التزام الجامعة بدعم جهود إنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق الوفاق الوطني في السودان تعزيزا للسلام والاستقرار في البلاد.

وأعرب أبو الغيط عن ثقته في قدرة وحكمة القيادات السودانية على علاج المشاغل والمشاكل المختلفة بما يحقق مصلحة السودان وشعبه.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن الأمين العام أكد خلال الاتصالين الهاتفيين متابعة الجامعة العربية الحثيثة للتطورات الراهنة في السودان، وحرصها الكامل على دعم الجهود الرامية لتحقيق التوافق الوطني فيما بين المكونات السياسية السودانية، وتشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، معربا عن تصميم الجامعة العربية على الاستمرار في التعاون والتنسيق مع كافة الأطراف السودانية لإنجاح المرحلة الانتقالية وصولا لعقد انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب السوداني.

وتابع المصدر أن البرهان وحمدوك ثمنا عاليا مواقف الجامعة العربية المناصرة للسودان، وأعربا عن حرص الخرطوم الكامل على تقوية جميع أشكال التعاون والتنسيق مع الجامعة العربية لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك.