انخفاض أسعار الذهب بفعل ارتفاع الدولار
انخفض سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار، لكن الأسعار ظلت فوق المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار للأونصة.
وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1802.67دولار للأونصة، بحلول الساعة 08:21 بتوقيت غرينتش، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1803 دولارات.
ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 23.11 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.8 في المائة إلى 968.50 دولار.
ونزل البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1983.68 دولار للأونصة.
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