المغرب يسجل 1504 إصابات و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء 1504 إصابات جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 1184 أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 959098 حالة.
كما سجلت السلطات 5 وفيات جديدة، وهو نفس العدد المسجل أمس، لترتفع أعداد الوفيات في المملكة بسبب كوفيد-19 إلى 14842 حالة.
وأفادت صحيفة "هسبريس" بأن ملامح الموجة الجديدة لـ"أوميكرون" بدأت تتضح أكثر، بعد تسجيل إصابات بالمتحور في عدد من المدن المغربية.
وأوضح مصطفى الناجي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في المغرب للصحيفة أن "المغرب مقبل على موجة حادة خلال بداية العام المقبل"، لافتا إلى أن "كل المؤشرات تعطي الانطباع بأن موجة أوميكرون ستكون الأكثر انتشارا".
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