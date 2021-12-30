ضبط 4 إرهابيين خططوا لتنفيذ عملية في كركوك بالعراق

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لاقتحام مبنى حكومي في محافظة كركوك.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من خلال عملية نوعية من ضبط 4 إرهابيين كانوا يخططون لاقتحام مبنى تسفيرات محافظة كركوك.
واعترف الإرهابيون بأنهم أجروا جولات استطلاعية لجمع المعلومات حول عدد أبراج الحراسة في مبنى التسفيرات.
وتابع البيان أن أحد الإرهابيين “كان يقوم بتزويد عصابات داعش الإرهابية بأسماء المواطنين المتعاونين مع القوات الأمنية، ويقوم الآخر بتزويد عناصر العصابات الإرهابية بأوراق ثبوتية مزورة تساعدهم على التنقل والتخفي من الأجهزة الأمنية في قاطع الرياض، حيث كانوا ينقلون المواد الغذائية والمؤن بسيارات مسروقة تحمل أوراق مزورة”.
وأشار البيان إلى إنه كان من ضمن المجموعة الإرهابية من شارك بعمليات إرهابية استهدفت القوات الأمنية وقوات البيشمركة.
في سياق آخر، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني العراقية من إلقاء القبض على قيادي في عصابات داعش الإرهابية غرب نينوى.
واعترف القيادي الإرهابي بأنه كان مسؤولاً عن نشر إصدارات “داعش” على منصات التواصل الاجتماعي.
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