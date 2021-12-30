مقتل 4 جنود ماليين في هجوم قرب الحدود مع موريتانيا

لقي 4 جنود ماليين مصرعهم، في هجوم مسلح في منطقة نارا، قرب الحدود المالية الموريتانية.
وأعلن الجيش المالي، مصرع أربعة من جنوده، إثر هجوم بالعبوات الناسفة والأسلحة الثقيلة، بالإضافة إلى إصابة عشرة من جنوده بجروح وصفها بالخطية.
ويقوم الجيش المالي منذ أيام، بعملية عسكرية، وعملية تمشيط بحثا عن مسلحين في منطقة نارا.
وتقع قرية نارا على بعد 37 كم جنوب الحدود الموريتانية و292 كم شمال– شرق العاصمة المالية باماكو.
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