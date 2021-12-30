ترحيب فلسطيني بمواقف العاهل السعودي الداعمة للقضية الفلسطينية

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بمواقف خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التي وردت في خطابه السنوي لاعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، والتي عبّر فيها عن مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وقالت الخارجية في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن خادم الحرمين على أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتقف على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية.
وأضافت أن الملك سليمان، أكد على دعم الرياض لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها تجسيد الدولة المستقلة ذات السيادة على الأرض المحتلة منذ عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
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