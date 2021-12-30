الرئيس العراقي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد في التاسع من يناير

دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، البرلمان الجديد للانعقاد في التاسع من يناير / كانون الثاني المقبل.
وأوضح الرئيس العراقي، خلال تغريدة على تويتر، أنه وقّع المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الأحد، الموافق 9 يناير/كانون الثاني 2022.
وأضاف أن الآمال معقودة على البرلمان الجديد لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة فاعلة تحمي مصالح البلاد وتُعزز السيادة، وتكون حامية وخادمة للعراقيين.
وأكد الرئيس العراقي أن هذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر.
ومن أبرز مهام البرلمان العراقي في الفترة المقبلة أن ينتخب بعد جلسته الأولى وخلال 30 يوماً رئيساً جديداً للجمهورية، ثم يكلف الرئيس رئيساً للحكومة، يكون مرشح “الكتلة النيابية الأكبر عدداً”، وفق الدستور.
ومنذ تكليفه، يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 30 يوماً لتشكيلها.
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