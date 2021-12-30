الإمارات تختتم 50 عاما من الإنجازات في 2021

رغم الوضع الاستثنائي العالمي الصعب الذي خلفته جائحة كورونا إلا أن دولة الإمارات أثبتت جدارتها وريادتها العالمية، حيث كانت في 2021 محط أنظار العالم كله واحترامه من خلال تجربتها الرائدة في مواجهة التحديات وتضامنها الإنساني الفاعل على المستويين الإقليمي والعالمي.

ففي أكثر من اتجاه وبخطوات متلاحقة بدت تحركات الإمارات خلال عام 2021 داعمة لسياسة تنويع علاقاتها الخارجية وتوسيع خيارات التحرك على المستوى الإقليمي والعربي.

أبرز تلك التحركات جاءت على مسار التقارب التركي الإماراتي الذي توجته زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى أنقرة وهي الزيارة الأولى له منذ عشر سنوات.

كما حملت زيارة الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني إلى إيران العديد من الأهداف الاستراتيجية التي تصب في صالح استقرار المنطقة والإقليم.

وفيما يتعلق بالجانب السياسي قال الكاتب الإماراتي أحمد إبراهيم لقناة الغد “كل تلك الإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارات تؤكد أنها في خمسينيتها الأولى حققت إنجازات كثيرة لم تنجح في تحقيقها دول كثير في 500 سنة”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، حققت الإمارات رؤيتها بأن تكونَ ضمنَ الأفضلِ في عامِ 2021 من حيثُ التنميةِ الاقتصاديةِ بحلولِ يوبيلها الذهبي للاتحاد لتنبئُ بأن يكونَ عامُ الخمسين محطةَ انطلاقٍ نحوَ هدفِها بأن تكونَ افضلُ دولةٍ في العالمِ في ذكرى مئويتها في عامِ 2071.

استضافة الإمارات لمعرض إكسبو 2020 بمشاركة 292 دولةً كانت من ضمن الأحداث البارزة هذا العام , فللمرة الأولى منذ تنظيم المعرض الدولي تستضيفه دولة في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا .

وفي أول مهمة علمية لاستكشاف كوكب آخر تقوم بها دولة عربية وصل مسبار الأمل الإماراتي إلى كوكب المريخ, كما تم الإعلان عن مشروعٍ إماراتي لاستكشافِ القمر وآخرَ لاستكشافِ كوكب الزهرة وسبعةِ كويكباتٍ ضمنَ المجموعةِ الشمسية.

وقال عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل “لدينا مشروعات طموحة كثيرة وذلك إن دل على شئ فإنما يدل على أن القطاع الفضائي أحد أولويات الحكومة الإماراتية وأنه يضع استثمارات كبيرة فيه”.

وتماشياً مع المبادئِ العشرةِ للخمسينَ الجديدةِ لدولةِ الإمارات فقد تم الإعلانُ عن مبادرةِ الإماراتِ للحيادِ المناخي 2050.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي في كلمته، ” هذه دعوة مفتوحة من الإمارات لكافة دول العالم للشراكة والتعاون لإيجاد حلول مستدامة مع خلق محفزات للنمو الاقتصادي”.

وهكذا مضى العام الخمسون للإمارات ما بين عمل دؤوب ومبادرات عالمية وتحركات إقليمية نحو استكمال استراتيجيات وخطط الحكومة الاتحادية.

وقد وضعت الإمارات أمام أعينها العزم على أن تكون الأفضل في مختلف المجالات وأن يكون مستقبلها الأكثر تقدما وإشراقا على المستويات كافة.