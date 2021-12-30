انتقادات لوزير خارجية باكستان بسبب طريقة جلوسه خلال استقباله السفير السعودي

انتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من استقبال وزير خارجية باكستان لسفير السعودية، بسبب طريق جلوس الوزير الذي وصف تصرفه بـ"غير المؤدب".

واللقاء الذي جمع الوزير الباكستاني، شاه محمد قرشي بسفير المملكة العربية السعودية، نواف بن سعيد المالكي، حصل في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، يوم الثلاثاء الماضي.

ونشرت السفارة السعودية في باكستان على حسابها على "تويتر"، مقطع فيديو من لقاء القرشي والمالكي في الـ28 من ديسمبر الحالي، وقالت: "استقبل معالي وزير الخارجية الباكستاني بمكتبه اليوم سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة التطورات الإقليمية والعالمية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".