إرتفاع أسعار النفط
إرتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مدعومة ببيانات تظهر استمرار ارتفاع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، على الرغم من تزايد حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2% إلى 79.40 دولار للبرميل، بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، مرتفعة لليوم الرابع على التوالي.
وصعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.23% إلى 76.79 دولار للبرميل في سابع جلسة على التوالي من المكاسب.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الخام 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر الجاري.
وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة في المخزون، ما يشير إلى أن الطلب لا يزال قوياً.
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