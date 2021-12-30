الخارجية الفلسطينية: الاحتلال ينهي العام بارتكاب المزيد من الجرائم

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات تصعيد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية عدوانها المتواصل ضد المدنيين العُزل في طول الضفة الغربية المحتلة وعرضها عامة، والتي كان آخرها الهجوم المتواصل على بلدة اللبن الشرقية ومواطنيها ومدارسها ومدخلها، وكذلك التصعيد الحاصل في عمليات إطلاق النار ضد القتل الفلسطينيين.

وأشار البيان إلى ما حدث مؤخراً في إقدام العناصر الاستيطانية الإرهابية على إطلاق النار ضد المقدسيين في حي الشيخ جراح، واطلاق الرصاص الحي ضد أهلنا في مخيم قلنديا والذي أدى لإصابة 3 مواطنين أحدهم وصفت حالته بالخطيرة.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس “إن اعتداءات المستوطنين ومسيراتهم الاستفزازية في الضفة الغربية المحتلة تأخذ طابعاً مسلحاً على مرأى ومسمع من العالم وبحماية ومشاركة جيش الاحتلال، وسط تصعيد خطير في استخدام المستوطنين السلاح وإطلاق النار على الفلسطينيين بشكل مستمر، وهو ما يعيدنا الى تعليمات إطلاق النار التي أقرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، والتي تعطي الحرية الكاملة ليس فقط لجيش الاحتلال وإنما أيضاً لعناصر الإرهاب الاستيطاني بإطلاق النار على الفلسطيني كهدف يرونه مناسباً”.

وأضافت “تلك التعليمات العنصرية الفاشية التي تسهل على الجنود والمستوطنين قتل الفلسطيني لما وفرته من شعور بالحماية والحصانة وأبواب الهروب من أية محاسبة من قبل دوائر الاحتلال، بل أن هذه التعليمات وفرت الغطاء والشرعية لجيش الاحتلال والمستوطنين بإعدام الفلسطيني وفقاً لتقديرات، أمزجة، الحالة النفسية، وبقرار فردي للجندي أو المستوطن ومتى يشاء، وتحت أي مبرر، وبدون أن يشكل الفلسطيني الهدف أي خطراً على حياتهم. أصبح مع تلك التعليمات قتل الفلسطيني مقبول سياسياً وقانونياً في دولة الاحتلال وسلطاتها المختلفة”.

وحملت الخارجية المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه التعليمات والجرائم الناتجة عنها.

وأكدت الخارجية أنها تواصل متابعاتها لهذه الجرائم والتعليمات مع المؤسسات والمنظمات والمجالس والمحاكم الدولية، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، رئاسة مجلس الأمن، رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها في إدانة انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العُزل، وفي مساءلة ومحاسبة ومحاكمة مرتكبيها ومن يعطيهم التعليمات، وصولاً لفرض عقوبات على دولة الاحتلال لردعها وإجبارها على التراجع عن تعليماتها وقراراتها.