أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الخميس، عن تسجيل 8 إصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" بالمملكة.
وقال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية، الدكتور عادل البلبيسي، إنه مع تسجيل 8 إصابات بالمتحور اليوم الخميس، وصل مجموع الحالات المصابة بـ"أوميكرون" في الأردن إلى 802.
وارتفعت حصيلة الإصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا في الأردن بأكثر من ضعفين، بإعلان السلطات الصحية أمس الأربعاء، عن رصدها مئات الإصابات الجديدة بهذه السلالة في أراضي المملكة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يسجل 8 إصابات جديدة بمتحور ”أوميكرون” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.