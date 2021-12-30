هذا هو احتياطي الدول من الذهب
أظهر التقرير الختامي لمجلس الذهب العالمي لعام 2021 أن احتياطيات البنوك المركزية في العالم بلغت 35582.3 طن من المعدن.
وحسب ما ذكرته قناة (روسيا اليوم) اليوم، شكلت احتياطيات البنوك المركزية للدول العربية من المعدن النفيس نحو 3.85% من إجمالي الاحتياطيات العالمية. وتصدرت السعودية الدول العربية باحتياطيات الذهب، ووصل ما تملكه من المعدن النفيس إلى 323.1 طن.
وعلى مستوى العالم تصدرت الولايات المتحدة دول العالم باحتياطيات الذهب، والتي بلغت 8133.5 طن.
كذلك أظهر التقرير لشهر ديسمبر2021 م حصة الذهب من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لكل دولة، وتصدر لبنان، الذي يشهد أزمة اقتصادية متصاعدة، الدول العربية بهذا المؤشر، حيث شكل الذهب نحو 45.6% من إجمالي احتياطياته.
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