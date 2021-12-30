وزير الصحة الأردني: لا وجود لمصابين بفيروس ”أوميكرون” في المستشفيات

أكد وزير الصحة الأردني فراس الهواري أن نسبة الدخول للمستشفيات جراء الإصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا بلغت "صفرا" على الرغم من رصد 8 إصابات جديدة.

وجاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، برئاسة ياسين الحسبان، مستجدات الوضع الوبائي في المملكة، واستراتيجية وزارة الصحة، والخطة التنفيذية ومؤشراتها القياسية.

وشدد الهواري على أهمية تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا في حماية المواطنين من الفيروس، داعيا إلى أخذ الجرعة الثالثة لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

وأشار إلى أن نسب الفحوص الإيجابية تنخفض بشكل مستمر، وأن نسب الدخول إلى المستشفيات جراء الإصابة بمتحور "أوميكرون" بلغت صفرا على الرغم من تسجيل 800 حالة مؤكدة حتى الآن.