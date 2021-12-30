ملك البحرين يصدر مرسوما بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية للمملكة لدى سوريا

أصدر الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم رقم (124) لسنة 2021 وذلك بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية. ملك البحرين يصدر مرسوما بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية للمملكة لدى سورياالعاهل البحريني يتسلم قلادة "أبو بكر الصديق" (صور)

وجاء في المرسوم ما يلي: المادة الأولى: "يعين السفير وحيد مبارك سيار رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية بلقب سفير فوق العادة مفوض". المادة الثانية: "على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".

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