أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 22 عملية جديدة ضد قوات ومواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في محافظة مأرب وسط اليمن.
وذكر التحالف اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن هذه العمليات كلفت الحوثيين أرواح أكثر من 150 من عناصرهم، بالإضافة إلى تدمير 15 آلية عسكرية.
ولا تزال مأرب من أكثر جبهات القتال سخونة في اليمن، حيث يحاول الحوثيون انتزاع المحافظة بالكامل من قوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربي يعلن تصفية 150 حوثيا في مأرب خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.